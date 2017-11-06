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Мей глибоко стурбована скандалом з сексуальними домаганнями

Мей глибоко стурбована скандалом з сексуальними домаганнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей висловила глибоку стурбованість порушеннями сексуальної поведінки серед членів парламенту. Про це вона повідомила в понеділок, передає УНН з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Май заявила в понеділок, що вона була глибоко стурбована хвилею заяв про неприпустиму сексуальну поведінку в парламенті.

На тлі нещодавнього інциденту з відставкою міністра оборони Великобританії вона зазначила, що в основі зростаючого скандалу лежить проблема використання та зловживання владою.

Нагадаємо, Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон подав у відставку через "невідповідну поведінку".

За словами Т.Мей, жертви зловживань повинні знати, що їх скарги будуть вивчені належним чином.

Як повідомляв УНН, скандал у зв'язку з сексуальними домаганнями, який сколихнув політичні кола Великої Британії, посилився після нових повідомлень про неналежну поведінку найближчого соратника прем'єр-міністра країни Терези Мей.

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