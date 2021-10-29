Цель вселенной: Цукерберг объяснил, что это такое и каковы его преимущества

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Цукерберг отмечает, что весь контент из “обычного” интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм. По его словам, общение в таком формате также можно будет сделать приватным в настройках. В том числе можно будет кого-то блокировать. Также он заверил, что безопасность личных данных будет обеспечиваться и в метавселенной.

В метавселенной обещают VR-игры, причем множество релизов в будущем. Среди перечисленных Beat Saber, Blade&Sorcery, а также игра в жанре королевской битвы Population: One.

Цукерберг заявил, что метавселенная — это еще и более экологично, поскольку нужно меньше совершать поездки на работу. По его словам, большинство рабочих дел можно решить на отдалении, например дома. Также можно отказаться от большинства командировок в другие города и страны — с деловыми партнерами встречи будут проходить в виртуальных конференц-залах.

Напомним

Компания Facebook меняет название на Met уже с четверга, 28 октября. Цукерберг объяснил, как будут именоваться услуги компании.