Цель вселенной: Цукерберг объяснил, что это такое и каковы его преимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Цель вселенной – это новый этап в развитии интернета, отметил глава Facebook Марк Цукерберг. Он добавил, что главная цель цели вселенной – сочетать людей, помогать им общаться. Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет УНН.
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Цукерберг отмечает, что весь контент из “обычного” интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм. По его словам, общение в таком формате также можно будет сделать приватным в настройках. В том числе можно будет кого-то блокировать. Также он заверил, что безопасность личных данных будет обеспечиваться и в метавселенной.
В метавселенной обещают VR-игры, причем множество релизов в будущем. Среди перечисленных Beat Saber, Blade&Sorcery, а также игра в жанре королевской битвы Population: One.
Цукерберг заявил, что метавселенная — это еще и более экологично, поскольку нужно меньше совершать поездки на работу. По его словам, большинство рабочих дел можно решить на отдалении, например дома. Также можно отказаться от большинства командировок в другие города и страны — с деловыми партнерами встречи будут проходить в виртуальных конференц-залах.
Напомним
Компания Facebook меняет название на Met уже с четверга, 28 октября. Цукерберг объяснил, как будут именоваться услуги компании.