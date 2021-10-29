Метавсесвіт: Цукерберг пояснив, що це таке і які його переваги

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Цукерберг зазначає, що весь контент із “звичайного” інтернету можна буде дивитися у метавсесвіті у вигляді голограм. За його словами, спілкування у такому форматі також можна буде зробити приватним у налаштуваннях. У тому числі, можна буде когось блокувати. Також він запевнив, що безпека особистих даних забезпечуватиметься і у метавсесвіті.

У метавсесвіті обіцяють VR-ігри, причому безліч релізів у майбутньому. Серед перерахованих Beat Saber, Blade&Sorcery, а також гра у жанрі королівської битви Population: One.

Цукерберг заявив, що метавсесвіт — це ще й екологічніше, оскільки потрібно менше робити поїздки на роботу. За його словами, більшість робочих справ можна вирішити на віддаленні, наприклад, удома. Також можна відмовитися від більшості відряджень до інших міст та країн — з діловими партнерами зустрічі відбуватимуться у віртуальних конференц-залах.

Нагадаємо

Компанія Facebook змінює назву на Metа вже з четверга, 28 жовтня. Цукерберг пояснив, як іменуватимуться послуги компанії.