"Металлист" оказывает гуманитарную помощь харьковчанам

Детали

Волонтерам будут предоставлены все имеющиеся вещи бренда MTLST и фирмы Joma: спортивные штаны, кофты и мастерки, футболки, куртки, ветровки, кроссовки, носки, теплые пледы и шапки, а также одежда для детей разных возрастов. Вещи будут переданы тем, кто был вынужден покинуть свои дома и скрываться от обстрелов в холодном метро и подвалах.

Сам же президент футбольного клуба "Металлист" пообещал, что примет активное участие в восстановлении разрушенной городской инфраструктуры Харькова.

Напомним

Ранее сообщали, что группа DCH Александра Ярославского перечислит в бюджет Харькова 25 млн грн для обеспечения городских больниц всем необходимым.

Взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи Александром Ярославским яхты Kaiser.

"Дорогие харьковчане! DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет — надо работать, работать и еще больше работать", - заявил Ярославский.