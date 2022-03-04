"Металлист" оказывает гуманитарную помощь харьковчанам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Футбольный клуб "Металлист" начал оказывать гуманитарную помощь жителям Харькова и области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК.
Детали
Волонтерам будут предоставлены все имеющиеся вещи бренда MTLST и фирмы Joma: спортивные штаны, кофты и мастерки, футболки, куртки, ветровки, кроссовки, носки, теплые пледы и шапки, а также одежда для детей разных возрастов. Вещи будут переданы тем, кто был вынужден покинуть свои дома и скрываться от обстрелов в холодном метро и подвалах.
Сам же президент футбольного клуба "Металлист" пообещал, что примет активное участие в восстановлении разрушенной городской инфраструктуры Харькова.
Напомним
Ранее сообщали, что группа DCH Александра Ярославского перечислит в бюджет Харькова 25 млн грн для обеспечения городских больниц всем необходимым.
Взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи Александром Ярославским яхты Kaiser.
"Дорогие харьковчане! DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет — надо работать, работать и еще больше работать", - заявил Ярославский.