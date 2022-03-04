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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Металіст" надає гуманітарну допомогу харків'янам

"Металіст" надає гуманітарну допомогу харків'янам

Київ • УНН

 • 89343 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Футбольний клуб "Металіст" почав надавати гуманітарну допомогу жителям Харкова та області. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ФК.

Деталі

Волонтерам буде надано всі речі бренду MTLST та фірми Joma: спортивні штани, кофти та мастерки, футболки, куртки, вітровки, кросівки, шкарпетки, теплі пледи та шапки, а також одяг для дітей різного віку. Речі буде передано тим, хто був змушений покинути свої будинки та ховатися від обстрілів у холодному метро та підвалах.

Сам президент футбольного клубу "Металіст" пообіцяв, що візьме активну участь у відновленні зруйнованої міської інфраструктури Харкова.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що група DCH Олександра Ярославського перерахує до бюджету Харкова 25 млн грн задля забезпечення міських лікарень усім необхідним.

Внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу Олександром Ярославським яхти Kaiser.

"Дорогі харків'яни! DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати та ще більше працювати", – заявив Ярославський.

Українські Національні Новини

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