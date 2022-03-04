"Металіст" надає гуманітарну допомогу харків'янам
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Футбольний клуб "Металіст" почав надавати гуманітарну допомогу жителям Харкова та області. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ФК.
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Волонтерам буде надано всі речі бренду MTLST та фірми Joma: спортивні штани, кофти та мастерки, футболки, куртки, вітровки, кросівки, шкарпетки, теплі пледи та шапки, а також одяг для дітей різного віку. Речі буде передано тим, хто був змушений покинути свої будинки та ховатися від обстрілів у холодному метро та підвалах.
Сам президент футбольного клубу "Металіст" пообіцяв, що візьме активну участь у відновленні зруйнованої міської інфраструктури Харкова.
Нагадаємо
Раніше повідомляли, що група DCH Олександра Ярославського перерахує до бюджету Харкова 25 млн грн задля забезпечення міських лікарень усім необхідним.
Внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу Олександром Ярославським яхти Kaiser.
"Дорогі харків'яни! DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати та ще більше працювати", – заявив Ярославський.