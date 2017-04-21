Цель гибридной войны РФ - изменение мирового порядка, который сложился после "холодной войны" - эксперт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24711 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88064 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144893 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112412 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113861 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110848 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103035 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106622 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103238 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150866 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

 • 12558 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Конечная цель этой гибридной войны, которую развязала Российская Федерация — полное разрушение международного порядка, который сложился после окончания холодной войны. Об этом заявил профессор КНУ им. Т.Шевченко, эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица в эфире “5 канала”, передает УНН.

“Поскольку Путин четко сказал, что это была геополитическая катастрофа. Россия хочет вернуть себе статус мировой державы и установить новый мировой порядок на ее условиях. Она уже начала войну, только ведет ее в гибридном виде. Но в финишном этапе любая война имеет конвенционный элемент. Россия сейчас, не скрывая, готовится к войне с НАТО”, — сказал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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