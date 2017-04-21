Цель гибридной войны РФ - изменение мирового порядка, который сложился после "холодной войны" - эксперт

“Поскольку Путин четко сказал, что это была геополитическая катастрофа. Россия хочет вернуть себе статус мировой державы и установить новый мировой порядок на ее условиях. Она уже начала войну, только ведет ее в гибридном виде. Но в финишном этапе любая война имеет конвенционный элемент. Россия сейчас, не скрывая, готовится к войне с НАТО”, — сказал он.