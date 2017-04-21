Мета гібридної війни РФ – зміна світового порядку, який склався після "холодної війни" – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кінцева мета цієї гібридної війни, яку розв’язала Російська Федерація — повна руйнація міжнародного порядку, який склався після закінчення холодної війни. Про це заявив професор КНУ ім. Т.Шевченка, експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Оскільки Путін чітко сказав, що це була геополітична катастрофа. Росія хоче повернути собі статус світової держави і встановити новий світовий порядок на її умовах. Вона вже розпочала війну, тільки веде її у гібридному вигляді. Але у фінішному етапі будь яка війна має конвенційний елемент. Росія нині, не приховуючи, готується до війни з НАТО”, — сказав він.