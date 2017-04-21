Мета гібридної війни РФ – зміна світового порядку, який склався після "холодної війни" – експерт

“Оскільки Путін чітко сказав, що це була геополітична катастрофа. Росія хоче повернути собі статус світової держави і встановити новий світовий порядок на її умовах. Вона вже розпочала війну, тільки веде її у гібридному вигляді. Але у фінішному етапі будь яка війна має конвенційний елемент. Росія нині, не приховуючи, готується до війни з НАТО”, — сказав він.