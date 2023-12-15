Местные программы обеспечения безопасности критической инфраструктуры: Госспецсвязи подготовила рекомендации по их разработке
Киев • УНН
Госспецсвязи совместно с Мининфраструктуры Украины подготовили методические рекомендации для разработки местных программ обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
Госспецсвязи сообщила, что подготовила методические рекомендации по разработке местных программ обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры. А также по программам повышения устойчивости общин к кризисных ситуаций, передает УНН.
Утвержденный Кабинетом Министров Национальный план - это дорожная карта, в соответствии с которой происходит планирование в области защиты критической инфраструктуры. Очень важно, чтобы органы местной власти оперативно включились и разработали свои программы устойчивости на случай наступления кризисной ситуации. Мы, как уполномоченный орган, готовы помогать и разъяснять непонятные моменты, если это нужно
Детали
В рамках Национального плана защиты и обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры и устойчивости критической инфраструктуры представители местной власти должны разработать соответствующие программы.
В связи с этим Госспецсвязи провела онлайн встречу, в ходе которой было предоставлено разъяснение методических рекомендаций. Участие в онлайн мероприятии приняли более 300 представителей местной власти.
Местные программы должны определять цели и приоритетные задачи, направленные на защиту территориальных общин и объектов, обеспечивающих обеспечивающих жизнедеятельность населения, от угроз. Среди них меры обеспечение устойчивости к кризисным ситуациям, которые включают качественную подготовку, четкое реагирование и быстрое восстановление в случае необходимости.
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Местные программы обеспечения безопасности критической инфраструктуры: Госспецсвязи подготовила рекомендации по их разработке
Госспецсвязи совместно с Мининфраструктуры Украины подготовили методические рекомендации для разработки местных программ обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
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