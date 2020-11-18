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Месси установил победный рекорд в истории сборной Аргентины

Месси установил победный рекорд в истории сборной Аргентины

Киев  •  УНН

 • 14300 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил очередной рекорд. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Сильвио Маверино, передает УНН.

В матче южноамериканского отбора на чемпионат мира-2022 сборная Аргентины победила сборную Перу 2:0. Месси не забивал, зато этот поединок стал 85-м победным матчем Месси за свою национальную сборную.

По этому показателю он опередил прежнего рекордсмена сборной Хавьера Маскерано, который выиграл 84 матча в 147 поединках. Месси потратил 142 поединка. Тройку по этому показателю замкнул Хавьер Дзанетти — 80 игр с победой в составе сборной.

Заметим, что аргентинцы набрали 10 очков в 4-х матчах и поднялись на вторую строчку отборочного цикла. Лидер — Бразилия, идет без потерь (12).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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