Мессі встановив переможний рекорд в історії збірної Аргентини

У матчі південноамериканського відбору на чемпіонат світу-2022 збірна Аргентини перемогла збірну Перу 2:0. Мессі не забивав, зате цей поєдинок став 85-м переможним матчем Мессі за свою національну збірну.

За цим показником він випередив колишнього рекордсмена збірної Хав’єра Маскерано, який виграв 84 матчі в 147 поєдинках. Мессі витратив 142 поєдинки. Трійку за цим показником замкнув Хав’єр Дзанетті — 80 ігор з перемогою у складі збірної.

Зауважимо, що аргентинці набрали 10 очок в 4-х матчах та піднялися на другий рядок відбіркового циклу. Лідер — Бразилія, йде без втрат (12).