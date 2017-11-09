Месси назвал четырех фаворитов на ЧМ-2018

Спортсмен признался, что сильнее других он опасается игроков Испании. По его словам, на данный момент испанцы выглядят наиболее серьезными соперниками, с которыми он не хотел бы встретиться на поле.

"Я не хочу пересекаться с Испанией. Это очень сложный соперник. Что касается фаворита чемпионата мира, то это Испания, Бразилия, Германия и Франция, это лучшие команды", - подчеркнул аргентинец.

Заметим, что аргентинцы лишь в заключительном туре отбора благодаря победе над Эквадором (3: 1) гарантировали себе путевку на свету первенство в России. Месси в той встрече оформил хет-трик.