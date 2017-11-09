Месси назвал четырех фаворитов на ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выразил мнение по поводу сильных коллективов на предстоящем мундиале-2018 и назвал одну сборную, с которой он не хотел бы встретиться, сообщает УНН со ссылкой на портал TyC Sports.
Спортсмен признался, что сильнее других он опасается игроков Испании. По его словам, на данный момент испанцы выглядят наиболее серьезными соперниками, с которыми он не хотел бы встретиться на поле.
"Я не хочу пересекаться с Испанией. Это очень сложный соперник. Что касается фаворита чемпионата мира, то это Испания, Бразилия, Германия и Франция, это лучшие команды", - подчеркнул аргентинец.
Заметим, что аргентинцы лишь в заключительном туре отбора благодаря победе над Эквадором (3: 1) гарантировали себе путевку на свету первенство в России. Месси в той встрече оформил хет-трик.