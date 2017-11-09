Мессі назвав чотирьох фаворитів на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі виразив думки з приводу найсильніших колективів на майбутньому Мундіалі-2018 і назвав одну збірну, з якою він не хотів би зустрітися, повідомляє УНН з посиланням на портал TyC Sports.
Спортсмен зізнався, що сильніше за інших він побоюється гравців Іспанії. За його словами, на даний момент іспанці виглядають найбільш серйозними суперниками, з якими він не хотів би зустрітися на полі.
"Я не хочу перетинатися з Іспанією. Це дуже складний суперник. Що стосується фаворита чемпіонату світу, то це Іспанія, Бразилія, Німеччина і Франція, це кращі команди", - підкреслив аргентинець.
Зауважимо, що аргентинці лише в заключному турі відбору завдяки перемозі над Еквадором (3:1) гарантували собі путівку на світу першість в Росії. Мессі в тій зустрічі оформив хет-трик.