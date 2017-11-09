Мессі назвав чотирьох фаворитів на ЧС-2018

Спортсмен зізнався, що сильніше за інших він побоюється гравців Іспанії. За його словами, на даний момент іспанці виглядають найбільш серйозними суперниками, з якими він не хотів би зустрітися на полі.

"Я не хочу перетинатися з Іспанією. Це дуже складний суперник. Що стосується фаворита чемпіонату світу, то це Іспанія, Бразилія, Німеччина і Франція, це кращі команди", - підкреслив аргентинець.

Зауважимо, що аргентинці лише в заключному турі відбору завдяки перемозі над Еквадором (3:1) гарантували собі путівку на світу першість в Росії. Мессі в тій зустрічі оформив хет-трик.