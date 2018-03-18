Жительница Приморья проголосовала на выборах и умерла
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Жительница Приморья проголосовала на выборах президента России, после чего скоропостижно скончалась. Об этом сообщает местный портал DEITA.ru, передает УНН.
Инцидент произошел в селе Кролевци Артемовского городского округа.
По словам очевидцев, женщина проголосовала, села в автомобиль и умерла.
По предварительным данным, женщине было 70 лет.
Как сообщал УНН, оккупационная власть АР Крым отчиталась, что на территории полуострова открылись все участки для голосования на выборах президента РФ.
Напомним, сегодня проходят выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули в аннексированом Крыму.