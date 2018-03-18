Мешканка Примор'я проголосувала на виборах і померла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Мешканка Примор'я проголосувала на виборах президента Росії, після чого раптово померла. Про це повідомляє місцевий портал DEITA.ru, передає УНН.
Інцидент стався в селі Кролевці Артемівського міського округу.
За словами очевидців, жінка проголосувала, сіла в автомобіль і померла.
За попередніми даними, жінці було 70 років.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада АР Крим відзвітувала, що на території півострова відкрилися усі дільниці для голосування на виборах президента РФ.
Нагадаємо, сьогодні відбуваються вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули в анексованому Криму.