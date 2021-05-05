Жительница Мали родила сразу девять детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Жительница Мали, 25-летняя Халима Сисс, родила сразу девять детей - на двоих больше, чем врачи обнаружили на УЗИ, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Женщина родила во вторник на территории Марокко, врачи провели ей кесарево сечение. Правительство Мали перевезло ее в Марокко для оказания специализированной помощи. По словам министра здравоохранения Мали Фанты Сиби, пять девочек и четыре мальчика чувствуют себя хорошо.
Как сообщает агентство Reuters, беременность Сисс стала предметом восхищения в Мали - даже тогда, когда считалось, что она носит только семерых детей.
Врачи в западноафриканской стране были обеспокоены ее благополучием и шансами на выживание младенцев, поэтому вмешалось правительство.
По словам Сиби, после двухнедельного пребывания в больнице в столице Мали, Бамако, 30 марта было принято решение перевести Сисс в Марокко.
Ожидается, что мать и ее новорожденные дети вернутся домой через несколько недель.
Что было ранее
Как сообщал УНН, в Киеве на Пасху родилось около 50 детей, большинство из них – мальчики.