Мешканка Малі народила відразу дев'ятьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Мешканка Малі, 25-річна Халіма Сіссе, народила відразу дев'ять дітей - на двох більше, ніж лікарі виявили на УЗД, передає УНН з посиланням на BBC.
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Жінка народила у вівторок на території Марокко, лікарі провели їй кесарів розтин. Уряд Малі перевіз її в Марокко для надання спеціалізованої допомоги. За словами міністра охорони здоров'я Малі Фанти Сібі, п'ять дівчаток і чотири хлопчики почувають себе добре.
Як повідомляє агентство Reuters, вагітність Сіссе стала предметом захоплення в Малі - навіть тоді, коли вважалося, що вона носить тільки сімох дітей.
Лікарі в західноафриканській країні були стурбовані її благополуччям і шансами на виживання немовлят, тому втрутився уряд.
За словами Сібі, після двотижневого перебування в лікарні в столиці Малі, Бамако, 30 березня було прийнято рішення перевезти Сіссе в Марокко.
Очікується, що мати і її новонароджені діти повернуться додому через кілька тижнів.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, в Києві на Великдень народилося близько 50 дітей, більшість з них - хлопчики.