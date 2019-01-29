Из-за домашнего паштета заболел ботулизмом житель Ивано-Франковской области

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81005 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102681 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137506 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135647 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132064 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126340 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164122 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117943 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141528 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из-за домашнего паштета заболел ботулизмом житель Ивано-Франковской области

Из-за домашнего паштета заболел ботулизмом житель Ивано-Франковской области

Киев  •  УНН

 • 14212 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Жителя села Слободка Ивано-Франковской области госпитализировали в реанимацию из-за тяжелого пищевого ботулизма, вероятно вызванного употреблением домашнего паштета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Двадцатилетний житель Слободки до госпитализации ел паштет домашнего приготовления, который, вероятно, и стал причиной заражения ботулизмом.

Случай ботулизма, который является острым токсико-инфекционным заболеванием и характеризуется поражением нервной системы, является чрезвычайной ситуацией с кодом 20721. Обычно заражение происходит вследствие употребления некачественной еды или воды.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве ботулизмом заболел шестилетний ребенок .

До этого в реанимации от ботулизма умер 36-летний житель Кировоградской области.

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