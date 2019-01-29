Из-за домашнего паштета заболел ботулизмом житель Ивано-Франковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Жителя села Слободка Ивано-Франковской области госпитализировали в реанимацию из-за тяжелого пищевого ботулизма, вероятно вызванного употреблением домашнего паштета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Двадцатилетний житель Слободки до госпитализации ел паштет домашнего приготовления, который, вероятно, и стал причиной заражения ботулизмом.
Случай ботулизма, который является острым токсико-инфекционным заболеванием и характеризуется поражением нервной системы, является чрезвычайной ситуацией с кодом 20721. Обычно заражение происходит вследствие употребления некачественной еды или воды.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве ботулизмом заболел шестилетний ребенок .
До этого в реанимации от ботулизма умер 36-летний житель Кировоградской области.