Від ботулізму помер житель Кіровоградської області
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 грудня. УНН. У реанімації сьогодні вранці помер 36-річний житель Маловисківського району, у якого підозрювали ботулізм через споживання домашніх консервованих овочів. Про це поінформували в Кіровоградському обласному лабораторному центрі МОЗ, передає УНН.
"У лабораторії особливо небезпечних інфекцій Кіровоградського обласного лабораторного центру, куди була доставлена кров хворого, у реакції нейтралізації на білих мишах виявлено ботулотоксин типу "В". Упродовж п’яти днів медики боролися за життя людини, але, на жаль, все закінчилося трагічно. Вранці, 17 грудня, у реанімаційному відділенні Маловисківської ЦРЛ хворий помер", – повідомили у лабораторному центрі.
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Нагадаємо, у 36-річного жителя Кіровоградської області запідозрили ботулізм.