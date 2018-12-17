От ботулизма умер житель Кировоградской области

"В лаборатории особо опасных инфекций Кировоградского областного лабораторного центра, куда была доставлена кровь больного, в реакции нейтрализации на белых мышах обнаружено ботулотоксин типа "В". В течение пяти дней медики боролись за жизнь человека, но, к сожалению, все закончилось трагически. Утром, 17 декабря, в реанимационном отделении Маловисковской ЦРБ больной умер", – сообщили в лабораторном центре.

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Напомним, у 36-летнего жителя Кировоградской области заподозрили ботулизм.