У жителя Кіровоградської області підозрюють ботулізм
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. 12 грудня до ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України” надійшло екстрене повідомлення про реєстрацію випадку підозри на ботулізм у 36-річного жителя села Червона Поляна Маловисківського району, передає кореспондент УНН.
За 2018 рік це вже сьома людина, яка захворіла на ботулізм, поінформували в прес-службі лабоpатоpного центpу області.
При проведенні епідрозслідування встановили, що випадок пов’язаний зі споживанням консервованих овочів домашнього виготовлення.
Для підтвердження діагнозу до лабораторії особливо небезпечних інфекцій 13 грудня відправили кров хворого. Результати дослідження поки невідомі.
Наразі потерпілий у важкому стані,перебуває на лікуванні в реанімаційному відділенні Маловисківської ЦРЛ.
Як повідомляв УНН, восени на Херсонщині від ботулізму помер чоловік, його дружина — потрапила до реанімації.