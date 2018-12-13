У жителя Кировоградской области подозревают ботулизм
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. 12 декабря в ГУ “Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины” поступило экстренное сообщение о регистрации случая подозрения на ботулизм у 36-летнего жителя села Красная Поляна Маловысковского района, передает корреспондент УНН.
За 2018 год это уже седьмой человек, который заболел ботулизмом, сообщили в пресс-службе лабоpатоpного Центp области.
При проведении эпидрасследования установили, что случай связан с потреблением консервированных овощей домашнего изготовления.
Для подтверждения диагноза в лабораторию особо опасных инфекций 13 декабря отправили кровь больного. Результаты исследования пока неизвестны.
Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии, находится на лечении в реанимационном отделении Маловисковской ЦРБ.
Как сообщал УНН, осенью в Херсонской области от ботулизма умер мужчина, его жена — попала в реанимацию.