Через домашній паштет захворів на ботулізм мешканець Івано-Франківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Мешканця села Слобідка Івано-Франківської області госпіталізували до реанімації через важкий харчовий ботулізм, ймовірно спричинений вжитком домашнього паштету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Двадцятирічний мешканець Слобідки до госпіталізації їв паштет домашнього приготування, який, ймовірно, і став причиною зараження ботулізмом.
Випадок ботулізму, що є гострим токсико-інфекційним захворюванням і характеризується ураженням нервової системи, є надзвичайною ситуацією з кодом 20721. Зазвичай зараження відбувається через вживання неякісних продуктів чи води.
Раніше УНН повідомляв, що в Києві на ботулізм захворіла шестирічна дитина.
До цього в реанімації від ботулізму помер 36-річний мешканець Кіровоградської області.