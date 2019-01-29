Через домашній паштет захворів на ботулізм мешканець Івано-Франківщини

Двадцятирічний мешканець Слобідки до госпіталізації їв паштет домашнього приготування, який, ймовірно, і став причиною зараження ботулізмом.

Випадок ботулізму, що є гострим токсико-інфекційним захворюванням і характеризується ураженням нервової системи, є надзвичайною ситуацією з кодом 20721. Зазвичай зараження відбувається через вживання неякісних продуктів чи води.

Раніше УНН повідомляв, що в Києві на ботулізм захворіла шестирічна дитина.

До цього в реанімації від ботулізму помер 36-річний мешканець Кіровоградської області.