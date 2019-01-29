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Через домашній паштет захворів на ботулізм мешканець Івано-Франківщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Мешканця села Слобідка Івано-Франківської області госпіталізували до реанімації через важкий харчовий ботулізм, ймовірно спричинений вжитком домашнього паштету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Двадцятирічний мешканець Слобідки до госпіталізації їв паштет домашнього приготування, який, ймовірно, і став причиною зараження ботулізмом.

Випадок ботулізму, що є гострим токсико-інфекційним захворюванням і характеризується ураженням нервової системи, є надзвичайною ситуацією з кодом 20721. Зазвичай зараження відбувається через вживання неякісних продуктів чи води.

Раніше УНН повідомляв, що в Києві на ботулізм захворіла шестирічна дитина

До цього в реанімації від ботулізму помер 36-річний мешканець Кіровоградської області. 

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