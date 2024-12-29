Мерц о немецких миротворцах в Украине: должен быть консенсус с рф

Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не исключает возможность отправки миротворцев в Украину. Но при условии, что такой мандат будет получен в консенсусе с россией. Об этом сообщает Die Zeit, передает УНН.

Детали

В частности, Мерц в очередной раз выступил в защиту поставок крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, США, Франция и Великобритания уже поставляют сопоставимое оружие.

Все трое не стали воюющей стороной. Taurus - это строительный блок для восстановления мира в Украине - заявил Фридрих Мерц.

Что касается возможной отправки немецких военных, то, по его словам, необходим мандат на участие Германии в миротворческой миссии.

Если должно быть мирное соглашение и если Украина нуждается в гарантиях безопасности, то это можно обсуждать только при наличии соответствующего мандата согласно международному праву. Сейчас я этого не вижу. Я хотел бы, чтобы такой мандат базировался на консенсусе с россией, а не на конфликте - сказал Мерц.

В то же время он добавил, что пока не может представить, какие гарантии безопасности Германия могла дать Украине при его правлении.

"До прекращения огня еще далеко. Это все вопросы, которые необходимо прояснить в ближайшие несколько недель, а возможно, и месяцев", - сказал политик.

Напомним

Фридрих Мерц выступает за сокращение социальных выплат украинским беженцам в Германии. Вместо этого он предлагает предоставить им немедленное право на трудоустройство без обязательного изучения языка.