Мерц и Трамп обсудили войну в Иране и ситуацию в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны в Иране, а также ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Сегодня днем я обсудил ситуацию в Иране, Израиле и Украине с президентом США Дональдом Трампом. Мы договорились оставаться в тесном контакте. Наш обмен мнениями будет продолжен в ближайшее время