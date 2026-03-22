Мерц и Трамп обсудили войну в Иране и ситуацию в Украине
Киев • УНН
Канцлер Германии провел переговоры с президентом США по конфликтам на Ближнем Востоке и в Украине. Стороны договорились о дальнейших тесных контактах.
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны в Иране, а также ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Сегодня днем я обсудил ситуацию в Иране, Израиле и Украине с президентом США Дональдом Трампом. Мы договорились оставаться в тесном контакте. Наш обмен мнениями будет продолжен в ближайшее время
Добавим
Лидеры двух стран встретились в Белом доме в начале этого месяца, через несколько дней после первых американо-израильских ударов по Ирану. Но, выступая в среду, Мерц заявил, что конфликт никому не выгоден и вредит всем, и что с Германией не консультировались перед ударами.