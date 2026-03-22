Мерц і Трамп обговорили війну в Ірані та ситуацію в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо війни в Ірані, а також ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на Sky News.

Сьогодні вдень я обговорив ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні з президентом США Дональдом Трампом. Ми домовилися залишатися в тісному контакті. Наш обмін думками буде продовжено найближчим часом