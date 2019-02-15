МЭРТ предложил реформу государственного стратегического планирования

Речь идет о внесении изменений в Порядок разработки прогнозных, программных документов и бюджета.

"Наша цель - внедрить на практике среднесрочное бюджетирование и планирование деятельности главных распорядителей бюджетных средств. А также формирование стратегии деятельности на среднесрочный период с определением основных задач, индикаторов их достижения и согласования их с возможностями бюджетного ресурса. Эти изменения будут иметь положительный эффект как для бизнеса, так и государственного сектора, так как позволят создать более предсказуемо бизнес-среду и более эффективно использовать бюджетные средства для достижения стратегических целей", - комментирует инициативу первый вице-премьер - глава МЭРТ Степан Кубив.

Согласно новой редакции Бюджетного кодекса, согласно предложениям МЭРТ, одновременно с прогнозом экономического и социального развития страны на период в 3 года правительство будет разрабатывать и принимать бюджетную декларацию на аналогичный период - 3 года.

"Бюджетная декларация, которая будет содержать потолок расходов бюджета, после принятия изменений в Порядок,.. будет базироваться на целостной системе взаимосогласованных детальных прогнозных расчетов - это более 400 показателей, представленных в прогнозе на 3 года. В процессе планирования бюджета она заменит основные направления бюджетной политики, что сейчас определяются на период 1 года на базе прогноза 7 макропоказателей", - добавили в МЭРТ.

На основе Бюджетной декларации, а также плана деятельности главных распорядителей бюджетных средств на среднесрочный период, который так же должен разрабатываться на 3 года, будут формироваться бюджетные запросы главных распорядителей бюджетных средств.

Ранее Минфин утвердил ориентировочный план разработки бюджетной декларации.