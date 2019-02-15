МЕРТ запропонував реформу державного стратегічного планування

Йдеться про внесення змін до Порядку розроблення прогнозних, програмних документів та бюджету.

“Наша мета - запровадити на практиці середньострокове бюджетування та планування діяльності головних розпорядників бюджетних коштів. А також формування стратегії діяльності на середньостроковий період із визначенням основних цілей, завдань, індикаторів їх досягнення і узгодження їх з можливостями бюджетного ресурсу. Ці зміни будуть мати позитивний ефект як для бізнесу, так і державного сектору, бо дозволять створити більш передбачуване бізнес-середовище та більш ефективно використовувати бюджетні кошти на досягнення стратегічних цілей”, - коментує ініціативу перший віце-прем'єр - голова МЕРТ Степан Кубів.

Відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу, згідно з пропозиціями МЕРТ, одночасно з прогнозом економічного і соціального розвитку країни на період у 3 роки уряд буде розробляти та ухвалювати бюджетну декларацію на аналогічний період - 3 роки.

"Бюджетна декларація, яка міститиме стелі видатків бюджету, після ухвалення змін до Порядку,.. базуватиметься на цілісній системі взаємоузгоджених детальних прогнозних розрахунків - це понад 400 показників, представлених у прогнозі на 3 роки. В процесі планування бюджету вона замінить основні напрями бюджетної політики, що наразі визначаються на період 1 року на базі прогнозу 7 макропоказників", - додали у МЕРТ.

На основі Бюджетної декларації, а також плану діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на середньостроковий період, який так само має розроблятися на 3 роки, будуть формуватися бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів.

Раніше Мінфін затвердив орієнтовний план розробки бюджетної декларації.