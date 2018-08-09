МЭРТ предлагает освободить от лицензирования несколько видов бизнеса

В частности, документом предлагается:



отменить лицензирование хозяйственной деятельности по промышленному вылову водных биоресурсов за пределами юрисдикции Украины как дополнительное и чрезмерное средство государственного регулирования;



заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на уведедомление субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале осуществления деятельности.



Как отмечается в пояснительной записке, проектом закона предусматривается сохранение финансовых и административных ресурсов для получения лицензии и осуществления лицензируемой деятельности.

“Это будет способствовать сокращению определенных видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, а также созданию благоприятной среды для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства и привлечению инвестиций”, — говорится в документе.

Напомним, правительство одобрило очередной пакет решений для облегчения ведения бизнеса.