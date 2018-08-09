МЭРТ предлагает освободить от лицензирования несколько видов бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Такие виды предпринимательской деятельности как промышленный вылов рыбы за пределами юрисдикции Украины, а также телекоммуникации предлагается освободить от лицензирования. Соответствующие предложения закреплены в проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию”, обнародованном на сайте МЭРТ, передает УНН.
В частности, документом предлагается:
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- отменить лицензирование хозяйственной деятельности по промышленному вылову водных биоресурсов за пределами юрисдикции Украины как дополнительное и чрезмерное средство государственного регулирования;
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- заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на уведедомление субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале осуществления деятельности.
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Как отмечается в пояснительной записке, проектом закона предусматривается сохранение финансовых и административных ресурсов для получения лицензии и осуществления лицензируемой деятельности.
“Это будет способствовать сокращению определенных видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, а также созданию благоприятной среды для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства и привлечению инвестиций”, — говорится в документе.
Напомним, правительство одобрило очередной пакет решений для облегчения ведения бизнеса.