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МЭРТ предлагает освободить от лицензирования несколько видов бизнеса

Киев • УНН

 • 20940 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Такие виды предпринимательской деятельности как промышленный вылов рыбы за пределами юрисдикции Украины, а также телекоммуникации предлагается освободить от лицензирования. Соответствующие предложения закреплены в проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию”, обнародованном на сайте МЭРТ, передает УНН.

МЭРТ предлагает освободить от лицензирования несколько видов бизнеса

В частности, документом предлагается:

  • отменить лицензирование хозяйственной деятельности по промышленному вылову водных биоресурсов за пределами юрисдикции Украины как дополнительное и чрезмерное средство государственного регулирования;
  • заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на уведедомление субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале осуществления деятельности.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом закона предусматривается сохранение финансовых и административных ресурсов для получения лицензии и осуществления лицензируемой деятельности.

“Это будет способствовать сокращению определенных видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, а также созданию благоприятной среды для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства и привлечению инвестиций”, — говорится в документе.

Напомним, правительство одобрило очередной пакет решений для облегчения ведения бизнеса.

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