МЕРТ пропонує звільнити від ліцензування кілька видів бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Такі види підприємницької діяльності як промисловий вилов риби за межами юрисдикції України, а також телекомунікації пропонується звільнити від ліцензування. Відповідні пропозиції закріплені у проекті закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню”, оприлюдненому на сайті МЕРТ, передає УНН.
Зокрема, документом пропонується:
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- скасувати ліцензування господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України як додатковий і надмірний засіб державного регулювання;
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- замінити ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікації на надання повідомлення суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, про початок провадження діяльності.
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Як зазначається у пояснювальній записці, проектом закону передбачається заощадження фінансових та адміністративних ресурсів для отримання ліцензії та провадження ліцензованої діяльності.
“Це сприятиме скороченню певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також створенню сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва та залученню інвестицій”, — сказано у документі.
Нагадаємо, уряд схвалив черговий пакет рішень для полегшення ведення бізнесу.