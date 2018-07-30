МЭРТ озвучил ожидания по инфляции на конец года

“До конца 2018 года стоит ожидать сохранения (с несущественными колебаниями) существующего уровня потребительских цен в годовом выражении на фоне восстановления тенденции к замедлению цен производителей. Во второй половине года с ослаблением эффекта сезонной дефляции на плодоовощную продукцию и оживлением деловой активности ожидается некоторое увеличение ежемесячных темпов роста потребительских цен. Впрочем, общая динамика потребительских цен пока полностью соответствует прогнозным тенденциям”, — отметили в МЭРТ.

В то же время в министерстве определили ряд рисков для роста инфляции. Это в частности:



восстановление девальвационных тенденций (на фоне возможного неполучения финансирования и необходимости выполнения долговых обязательств);



существенное повышение цен на мировом рынке;



рост издержек производства (с учетом подорожания промежуточных товаров, влияния внешнего фактора, высокой стоимости кредитования).



Как напомнили в министерстве, в расчете текущего года (июнь к июню предыдущего года) потребительская инфляция замедлилась до 9,9% с 11,7% в мае этого года. С начала 2018 года (в расчете к декабрю 2017 года) потребительские цены повысились на 4,4% (в прошлом году за этот же период — на 7,9%).

Как сообщал УНН ранее, в I полугодии инфляция достигла 12,6%.