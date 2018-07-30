МЕРТ озвучило очікування щодо інфляції на кінець року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Мінекономрозвитку очікують, що інфляція на кінець року збережеться у межах існуючого рівня, передає УНН з посиланням на МЕРТ.
“До кінця 2018 року варто очікувати збереження (з неістотними коливаннями) існуючого рівня споживчих цін у річному вимірі на фоні відновлення тенденції до уповільнення цін виробників. У другій половині року із послабленням ефекту сезонної дефляції на плодоовочеву продукцію та пожвавленням ділової активності очікується певне збільшення щомісячних темпів зростання споживчих цін. Втім, загальна динаміка споживчих цін наразі повністю відповідає прогнозним тенденціям”, — зауважили у МЕРТ.
Водночас у міністерстві визначили низку ризиків для зростання інфляції. Це зокрема:
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- відновлення девальваційних тенденцій (на фоні можливого неотримання фінансування й необхідності виконання боргових зобов’язань);
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- суттєве підвищення цін на світовому ринку;
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- зростання витрат виробництва (з урахуванням подорожчання проміжних товарів, впливу зовнішнього фактору, високої вартості кредитування).
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Як нагадали у міністерстві, у розрахунку поточного року (червень до червня попереднього року) споживча інфляція уповільнилась до 9,9 % з 11,7 % у травні цього року. З початку 2018 року (у розрахунку до грудня 2017 року) споживчі ціни підвищилися на 4,4 % (торік за цей же період — на 7,9 %).
Як повідомляв УНН раніше, у І півріччі інфляція сягнула 12,6%.