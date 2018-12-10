Меркель призвала Путина освободить украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвала освободить украинских моряков и обеспечить беспрепятственное передвижение кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Меркель подчеркнула, что Россия должна принять меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение кораблей в районе Керченского пролива. Переговоры немецкого канцлера и российского президента состоялись по инициативе Берлина, сообщила пресс-служба Кремля”, — говорится в издании.
Напомним, во вторник, 11 декабря, в Берлине обсудят керченский кризис в “нормандском формате” на уровне внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, Украины и России.
Как сообщал УНН, Федеральное правительство Германии неприятно удивлен словам президента РФ Владимира Путина об украинской власти в контексте кризиса в Керченском проливе.
Ранее, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель в Буэнос-Айресе обсудила кризис в Керченском проливе с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Она подчеркнула необходимость предоставить свободного доступа в украинские порты на Азовском море.
25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачены в плен членов их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка , еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.