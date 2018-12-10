Меркель закликала Путіна звільнити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Ангела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Меркель наголосила, що Росія мусить вжити заходів, аби забезпечити безперешкодне пересування кораблів у районі Керченської протоки. Переговори німецької канцлерки та російського президента відбулися з ініціативи Берліна, повідомила прес-служба Кремля”, — йдеться у виданні.
Нагадаємо, у вівторок, 11 грудня, в Берліні обговорять керченську кризу в “нормандському форматі” на рівні зовнішньополітичних радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії.
Як повідомляв УНН, Федеральний уряд Німеччини неприємно здивований словами президента РФ Володимира Путіна про українську владу в контексті кризи у Керченській протоці.
Раніше, речник уряду ФРН Штеффен Зайберт нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у Буенос-Айресі обговорила кризу у Керченській протоці з Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Вона наголосила на необхідності надати вільного доступу до українських портів на Азовському морі.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.