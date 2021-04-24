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Меркель призвала немцев поддержать "жесткие" коронавирусные ограничения

Меркель призвала немцев поддержать "жесткие" коронавирусные ограничения

Киев  •  УНН

 • 16287 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Канцлер Ангела Меркель призвала немцев поддержать общенациональные ограничения, которые вступили в силу в полночь. Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Германии вводят комендантский час с 22:00 до 5:00 и ограничения на личные контакты и доступ ко второстепенным магазинам в регионах с высоким уровнем заражения. Об этом пишет АР, информирует УНН.

Детали

В своем еженедельном видеообращении в субботу Меркель признала, что новые правила "жесткие", но настаивала на том, что они необходимы для сдерживания распространения вируса в стране.

Меркель заявила, что новые меры, которые автоматически вступают в силу в регионах, где регестрируют 100 случаев на 100 тысяч жителей в неделю, "крайне необходимы".

Ссылаясь на другие страны, такие как Великобритания, Португалия и Ирландия, в которых уровень заражения резко снизился во время строгой изоляции, она защищала новые ограничения Германии от критиков, которые назвали их чрезмерными.

"Ни одна страна, которой удалось остановить третью волну пандемии, а затем снова ослабить ограничения, не сделала этого без жестких мер, таких как ночной комендантский час", - сказала Меркель.

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Добавим

Агентство по контролю за заболеваниями Германии в пятницу сообщило о 23 392 новых случаях инфицирования коронавирусом и 286 смертельных случаях от COVID-19. С начала пандемии в Германии зарегистрировано почти 3,3 миллиона случаев заболевания и 81 444 случая смерти.

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По состоянию на утро субботы, 24 апреля, в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 146,2 млн человек.

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