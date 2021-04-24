В мире коронавирусной инфекцией заболело уже 146 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 146,2 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 146,226,350 человек, из них выздоровели 124,018,466 человек. Количество умерших возросло до 3,099,315.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,735,704), Индия (16,602,456), Бразилия (14,238,110), Франция (5,440,946), Россия (4,744,961), Турция (4,550,820), Великобритания (4,401,109) и Италия (3,935,703).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (585,075), Бразилии (386,623) и Мексике (214,504).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 004 630 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 41 700 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.