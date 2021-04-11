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У Німеччині щеплення від коронавірусу отримали 15% населення

У Німеччині щеплення від коронавірусу отримали 15% населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Німеччині щеплення від коронавірусу першою дозою отримали вже 15% населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на DPA.

Деталі

Станом на суботу 10 квітня, щеплення першою дозою отримали 12,7 млн осіб.

Другий укол отримали вже 4,9 млн або 5.9% населення.

Дані декількох досліджень свідчать, що вже перша доза надає певний захист від вірусу.

Після того, як у Німеччині до процесу вакцинації залучили лікарів-практиків, щоденна кількість вакцинацій протягом останнього тижня суттєво збільшилася і в четвер досягла понад 700 тисяч щеплень на день.

Втім, очікується, що скоро темпи знову тимчасово скоротяться — через доступність меншої кількості доз у середині місяця.

Тим часом президент німецької асоціації екстреної допомоги DIVI Гернот Маркс у п’ятницю попередив, що ситуація в лікарнях викликає стурбованість — через великий наплив коронахворих.

Берлінська клініка “Шаріте” повідомила про суттєве зростання хворих у реанімаціях в останні 2 тижні.

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У суботу Інститут Роберта Коха повідомив про 24 097 нових заражень та 246 смертей. Показник захворюваності за останні 7 днів становив 120,6 випадків на 100 000 населення.

Доповнення

У Німеччині посилили локдаун у великодні свята.

Локдаун в Німеччині у світлі сплеску заражень коронавірусом залишиться в силі до 18 квітня. Жителів Німеччини закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму. Роботодавцям наказано знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Школи і дитячі садочки будуть припиняти свою діяльність при показнику нових заражень за останні сім днів в 200 випадків на 100 000 осіб.

Жорсткий локдаун діє в ФРН з 16 грудня 2020 року, його неодноразово продовжували і доповнювали новими заходами.

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