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В Германии прививки от коронавируса получили 15% населения

В Германии прививки от коронавируса получили 15% населения

Киев  •  УНН

 • 16089 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Германии прививки от коронавируса первой дозой получили уже 15% населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

По состоянию на субботу 10 апреля, прививки первой дозой получили 12,7 млн человек.

Второй укол получили уже 4,9 млн или 5.9% населения.

Данные нескольких исследований свидетельствуют, что уже первая доза предоставляет определенную защиту от вируса.

После того, как в Германии в процесс вакцинации привлекли врачей, ежедневное количество вакцинаций в течение последней недели существенно увеличилось и в четверг достигло более 700 тысяч прививок в день.

Впрочем, ожидается, что скоро темпы снова временно сократятся - из-за доступности меньшего количества доз в середине месяца.

Между тем президент немецкой ассоциации экстренной помощи DIVI Гернот Маркс в пятницу предупредил, что ситуация в больницах вызывает обеспокоенность - из-за большого наплыва коронабольных.

Берлинская клиника "Шарите" сообщила о существенном росте больных в реанимации за последние 2 недели.

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В субботу Институт Роберта Коха сообщил о 24 097 новых заражениях и 246 смертях. Показатель заболеваемости за последние 7 дней составлял 120,6 случаев на 100 000 населения.

Дополнение

В Германии усилили локдаун в пасхальные праздники.

Локдаун в Германии в свете всплеска заражений коронавирусом останется в силе до 18 апреля. Жителей Германии призвали свести контакты к абсолютно необходимому минимуму. Работодателям предписано найти возможности для расширения дистанционной работы. Школы и детские сады будут прекращать свою деятельность при показателе новых заражений за последние семь дней в 200 случаев на 100 000 человек.

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами.

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