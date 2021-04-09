Пандемія: глава МОЗ Німеччини виступив за продовження локдауну

Деталі

“Необхідний локдаун, щоб змінити нинішню ситуацію”, — сказав він. “Щоб знизити цю кількість (нових заражень), потрібні послідовні та, перш за все, загальнофедеральні заходи”, — додав Шпан. “Ми повинні покласти край цій третій хвилі. Тільки так ми захистимо нашу систему охорони здоров’я від перевантаження”, — вважає він.

“Ми повинні, наскільки можливо, обмежити приватні контакти — якщо потрібно буде, як би це не було важко, за допомогою обмеження пересувань вночі”, — підкреслив Шпан.

В даний час у ФРН діє карантин, але не такий жорсткий, як взимку. Відкрито школи і дитячі сади, перукарні, косметичні салони, квіткові і книжкові магазини. Без тестів можна відвідувати в основному тільки супермаркети.

Брифінг Йенса Шпана, 9 квітня 2021 року:

Контекст

Кількість нових випадків в Німеччині за добу склала 25 464. Згідно з даними Інституту Роберта Коха, з початку епідемії інфекція була виявлена у 2 956 316 жителів ФРН. Від наслідків захворювання, що викликається коронавірусом, за 24 години у країні померли 296 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків за весь час досягла 78 003.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у ФРН 2 930 852 випадки захворювання, 77 707 осіб загинули.