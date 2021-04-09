Пандемия: глава Минздрава Германии выступил за продолжение локдауну
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Ситуация с коронавирусом в Германии требует последовательных и единообразных карантинных мер, возможно, и введения ночного комендантского часа. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, пишет УНН.
Детали
“Необходим локдаун, чтобы изменить нынешнюю ситуацию”, — сказал он. “Чтобы снизить это число (новых заражений), нужны последовательные и, прежде всего, общефедеральные меры”, — добавил Шпан. “Мы должны положить конец этой третьей волне. Только так мы защитим нашу систему здравоохранения от перегрузки”, — считает он.
“Мы должны, насколько возможно, ограничить частные контакты — если нужно будет, как бы это ни было тяжело, посредством ограничения передвижений ночью”, — подчеркнул Шпан.
В настоящее время в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Без тестов можно посещать в основном только супермаркеты.
Брифинг Йенса Шпана, 9 апреля 2021 года:
Контекст
Число новых случаев в Германии за сутки составило 25 464. Согласно данным Института Роберта Коха, с начала эпидемии инфекция была обнаружена у 2 956 316 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 296 пациента. Общее число летальных исходов за все время достигло 78 003.
Согласно статистике ВОЗ — в ФРГ 2 930 852 случая заболевания, 77 707 человек погибли.