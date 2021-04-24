Меркель закликала німців підтримати "жорсткі" коронавірусні обмеження

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У своєму щотижневому відеозверненні в суботу Меркель визнала, що нові правила "жорсткі", але наполягала на тому, що вони необхідні для стримування поширення вірусу в країні.

Меркель заявила, що нові заходи, які автоматично вступають в силу в регіонах де реєструюють 100 випадків на 100 тисяч жителів в тиждень, "вкрай необхідні".

Посилаючись на інші країни, такі як Великобританія, Португалія та Ірландія, в яких рівень зараження різко знизився під час суворої ізоляції, вона захищала нові обмеження Німеччини від критиків, які назвали їх надмірними.

"Жодна країна, якій вдалося зупинити третю хвилю пандемії, а потім знову послабити обмеження, не зробила цього без жорстких заходів, таких як нічна комендантська година", - сказала Меркель.

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Додамо

Агентство з контролю за захворюваннями Німеччини в п'ятницю повідомило про 23 392 нові випадки інфікування коронавірусом і 286 смертельних випадків від COVID-19. З початку пандемії в Німеччині зареєстровано майже 3,3 мільйона випадків захворювання і 81 444 випадки смерті.

До теми

Станом на ранок суботи, 24 квітня, у світі коронавірусною хвороби COVID-19 захворіло вже понад 146,2 млн людей.