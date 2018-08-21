Меркель с президентом Финляндии поговорила об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время которого стороны обсудили вопрос конфликта на востоке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу финского лидера.
"20 августа 2018 года президент Республики Сауле Ниинисте провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент и канцлер в основном обсуждали конфликт в Украине и сирийскую войну. Они также затронули вопросы отношений между Европой, США и Россией", - говорится в сообщении.
Разговор, как отмечается, был проведен по инициативе Финляндии.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которго последняя проинформировала о результатах переговоров с президентом России, которые состоялись в Германии.