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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Меркель з президентом Фінляндії поговорила про Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, під час якої сторони обговорили питання конфлікту на сході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресс-службу фінського лідера.

Меркель з президентом Фінляндії поговорила про Україну

"20 серпня 2018 року президент Республіки Саулі Нііністьо провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент і канцлер в основному обговорювали конфлікт в Україні та сирійську війну. Вони також торкнулися питань відносин між Європою, США та Росією", - йдеться у повідомленні.

Розмова, як зазначається, була проведена з ініціативи Фінляндії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої остання проінформувала про результати переговорів з президентом Росії, які відбулися у Німеччині.

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