Меркель з президентом Фінляндії поговорила про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, під час якої сторони обговорили питання конфлікту на сході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресс-службу фінського лідера.
"20 серпня 2018 року президент Республіки Саулі Нііністьо провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент і канцлер в основному обговорювали конфлікт в Україні та сирійську війну. Вони також торкнулися питань відносин між Європою, США та Росією", - йдеться у повідомленні.
Розмова, як зазначається, була проведена з ініціативи Фінляндії.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої остання проінформувала про результати переговорів з президентом Росії, які відбулися у Німеччині.