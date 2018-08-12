Меркель раскритиковала сложившуюся систему приема беженцев в Европе

Канцлер заявила об этом по итогам переговоров с главой кабмина Испании Педро Санчесом. Ситуация коснулась в том числе африканских мигрантов, которые пытаются пересечь Средиземное море и попасть в Европу через Испанию Меркель отметила, что нужно не только “обсуждать Африку, но и говорить с Африкой”.

По действующим нормам ответственность за судьбу мигрантов несет та страна, на территорию которой ступил мигрант, однако Испания не справляется с наплывом беженцев, а другие страны обязаны отправлять их обратно в течение 48 часов. Договориться с Грецией и Италией об этом не удается. “(Дублинский регламент о приеме мигрантов) не работает”, — сказала канцлер Германии.

В то же время Меркель поблагодарила Санчеса за то, что он позволил отправлять пришедших из Испании мигрантов обратно в страну.

Как сообщал УНН, с начала года в Средиземном море погибли более 1500 беженцев.