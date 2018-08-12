Меркель розкритикувала сформовану систему прийому біженців в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дублінський регламент, який регулює порядок прийому біженців в Євросоюз, не працює, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Канцлер заявила про це за підсумками переговорів з главою кабміну Іспанії Педро Санчесом. Ситуація торкнулася в тому числі африканських мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море і потрапити в Європу через Іспанію Меркель зазначила, що потрібно не тільки “обговорювати Африку, а й говорити з Африкою”.
За чинними нормами відповідальність за долю мігрантів несе та країна, на територію якої ступив мігрант, проте Іспанія не може впоратися з напливом біженців, а інші країни зобов’язані відправляти їх назад протягом 48 годин. Домовитися з Грецією і Італією про це не вдається. “(Дублінський регламент про прийом мігрантів) не працює”, — сказала канцлер Німеччини.
У той же час Меркель подякувала Санчеса за те, що він дозволив відправляти прибувших з Іспанії мігрантів назад в країну.
Як повідомляв УНН, з початку року в Середземному морі загинули понад 1500 біженців.