Меркель сообщила Мэй, что переговоров по Brexit больше не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. После встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель заявила для своей парламентской фракции, дальнейших переговоров по Brexit больше не будет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, имеющий информацию от двух источников в ХДС / ХСС.
Собеседники агентства также рассказали, что канцлер Германии сказала однопартийцам, предпринимаемые усилия, чтобы дать британской стороне "гарантии" в отношении будущего соглашения.
Тереза Мэй в декабре отправилась в политическое европейское турне, чтобы сохранить договор о Brexit, о котором она договорилась с Брюсселем, но который не поддерживает британский парламент.
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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отложила голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС Brexit.
Отметим, ранее Мэй ушла от ответа на вопрос о возможной отсрочке голосования в парламенте, предназначенного на 11 декабря, но намекнула на возможные уступки в вопросе ирландского границы.