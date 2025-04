Мей застрягла в авто перед зустріччю з Меркель

"Тереза Мей опинилася замкненою всередині її машини, коли вона мала зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - пише видання.

Так, Мей мала зустрітись у вівторок з канцлером ФРН для обговорення пов'язаних з Brexit питань.

Як повідомляв УНН, британський прем'єр також мала обговорити Brexit зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте в Гаазі і спробувати отримати від європейських лідерів гарантії того, що так званий "бекстоп" в Північній Ірландії (режим підтримки перебування регіону в складі Митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit - ред.) буде мати тимчасовий характер.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей напередодні заявила, що відклала голосування у британському парламенті щодо угоди з ЄС щодо Brexit.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3

— Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) 11 декабря 2018 г.