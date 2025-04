Мэй застряла в авто перед встречей с Меркель

"Тереза Мэй оказалась запертой внутри ее машины, когда она должна была встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель", - пишет издание.

Так, Мэй должна была встретиться во вторник с канцлером ФРГ для обсуждения связанных с Brexit вопросов.

Как сообщал УНН, британский премьер также должна была обсудить Brexit со своим нидерландским коллегой Марком Рютте в Гааге и попытаться получить от европейских лидеров гарантии того, что так называемый "бекстоп" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - ред.) будет иметь временный характер.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне заявила, что отложила голосование в британском парламенте по соглашению с ЕС по Brexit.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



