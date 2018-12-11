Меркель повідомила Мей, що переговорів стосовно Brexit більше не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Після зустрічі з прем'єр-міністеркою Великої Британії Терезою Мей в Берліні німецька канцлерка Ангела Меркель заявила для своєї парламентської фракції, що подальших переговорів щодо Brexit більше не буде. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters, який має інформацію від двух джерел у ХДС/ХСС.
Співрозмовники агентства також розповіли, що канцлерка Німеччини сказала однопартійцям, що вживаються зусилля, щоб дати британській стороні "гарантії" стосовно майбутньої угоди.
Тереза Мей у грудні вирушила у політичне європейське турне, щоб зберегти договір про Brexit, про який вона домовилася з Брюсселем, але який не підтримує британський парламент.
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Нагадаємо, Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що відклала голосування у британському парламенті щодо угоди з ЄС по Brexit.
Зазначимо, раніше Мей уникла відповіді на питання про можливе відтермінування голосування в парламенті, призначеного на 11 грудня, але натякнула на можливі поступки в питанні ірландського кордону.