Меркель повідомила Мей, що переговорів стосовно Brexit більше не буде

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Після зустрічі з прем'єр-міністеркою Великої Британії Терезою Мей в Берліні німецька канцлерка Ангела Меркель заявила для своєї парламентської фракції, що подальших переговорів щодо Brexit більше не буде. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters, який має інформацію від двух джерел у ХДС/ХСС.