Меркель не собирается работать в руководстве ЕС после ухода с поста канцлера

По ее словам, она не будет претендовать на какой-либо политический пост как в Германии, так и в Европе.

Как отметила Меркель, озвученные ею в конце 2018 года планы, по-прежнему актуальны. Тогда она покинула пост главы Христианско-демократического союза (ХДС), однако осталась на должности канцлера. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца (до 2021 года), а затем уйти из политики.

Напомним, 12 мая Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС, исключила возможность ее досрочной смены как канцлера. "Канцлер избирается на весь срок полномочий", — сказала она, заметив, что это происходит "во всех законодательных органах".