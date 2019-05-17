Меркель не збирається працювати в керівництві ЄС після відходу з поста канцлера

КИЇВ. 17 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона не збирається займати будь-яку з ключових посад в керівництві Європейського союзу після того, як залишить посаду глави німецького уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.