Меркель не збирається працювати в керівництві ЄС після відходу з поста канцлера
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона не збирається займати будь-яку з ключових посад в керівництві Європейського союзу після того, як залишить посаду глави німецького уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За її словами, вона не претендуватиме на будь-якої політичний пост ані в Німеччині, ані в Європі.
Як зазначила Меркель, озвучені нею в кінці 2018 року плани, як і раніше актуальні. Тоді вона покинула пост глави Християнсько-демократичного союзу (ХДС), проте залишилася на посаді канцлера. Після цього вона повідомила про намір доопрацювати канцлерский термін до кінця (до 2021 року), а потім піти з політики.
Нагадаємо, 12 травня Аннегрет Крамп-Карренбауер, спадкоємиця Ангели Меркель на посту лідера ХДС, виключила можливість її дострокової зміни як канцлера. "Канцлер обирається на весь термін повноважень", - сказала вона, зауваживши, що це відбувається "у всіх законодавчих органах".